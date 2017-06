Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2 ‏

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un audio de 15:20 minutos difundieron este martes comuneros de La Chuta, municipio de Lázaro Cárdenas, con el propósito de dejar evidencia pública de que presuntamente fueron extorsionados por colaboradores de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

La grabación se habría generado el año pasado, en el contexto de una plática que sostuvieron pobladores de la citada demarcación con Juan Antonio García Álvez, quien en ese entonces se desempeñaba como ayudante de la CEEAV, y en enero de este 2017 fue cesado por no respetar la normatividad interna.

En distintos momentos de la conversación queda de manifiesto el reclamo de los comuneros a Juan Antonio García de un monto por 43 mil pesos que le otorgaron para que les apoyara en los procesos penales que les fueron iniciados por invasión de áreas federales.

Expusieron que ya habían logrado arreglar el asunto legal por otro lado (desalojaron el terreno federal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les otorgó el perdón), de manera que el pago por el acuerdo pactado no se debía concretar.

Las expresiones que, se presume corresponden a García Álvez, van en el sentido de que ese dinero que recibió tiene que devolverse, sin embargo no lo tiene, pues le fue entregado a una persona que identificó como Salvador Pérez Alcaraz.

El entonces colaborador de la CEEAV pidió tiempo a los quejosos para recuperar el monto a través de César Reyes Carbajal, otro implicado en el asunto, quien todavía se desempeña en el organismo.

“Yo no recibí el dinero, no tengo nada que ver ahí, mi conciencia está tranquila, necesito ver personalmente a esa gente. Yo no tengo el dinero, me lo va a dar quien lo tenga, nada más aguántenme”, reiteró en distintos momentos durante la charla.

El caso trascendió el pasado lunes cuando comuneros se presentaron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en contra de las personas ya citadas, y de la titular de la CEEAV, Selene Vázquez Alatorre, a quien acusan de prepotencia. En diciembre del año pasado interpusieron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado una denuncia penal por extorsión, cohecho, usurpación de funciones, encubrimiento e intimidación.

Por su parte, la titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Selene Vázquez Alatorre, señaló que no ha recibido notificación de la queja que comuneros de La Chuta presentaron en contra de ella y otros dos funcionarios del organismo.

Selene Vázquez descartó haber recibido alguna notificación relacionada con la denuncia penal y se deslindó de las acusaciones que le imputaron, con el señalamiento de que una investigación interna llevó a la baja de uno de los señalados.

“Se tomaron decisiones administrativas internas en enero pasado, cuya consecuencia fue el despido de un empleado de la comisión, no porque hubiera cometido delitos penales, sino porque incumplió con una norma interna comprometiendo a la institución”, acotó.

