Canadá (MiMorelia.com/Redacción).- El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau no faltó a la celebración de Halloween y su disfraz fue de Clark Kent, el personaje detrás de Superman.

Canada’s PM en route into the House of Commons this Hallowe’en. pic.twitter.com/pVQ7ioV8rJ — David Akin (@davidakin) 31 de octubre de 2017

El funcionario canadiense se caracterizó con los peculiares lentes, el peinado, el traje y el símbolo de Superman, debajo de la camisa blanca.

En redes sociales se muestra un video en donde Trudeau baja las escaleras del edificio de la Cámara de los Comunes y ahí, ante los fotógrafos recrea la popular escena donde Kent muestra la ‘S’ de Superman.

In celebration of Halloween, Justin Trudeau arrived for House duties dressed as Clark Kent, Superman’s alter ego. https://t.co/0HoXZVefoY pic.twitter.com/JBhkvmmNFC — CBC News (@CBCNews) 31 de octubre de 2017

Vía: @CBCNews

Incluso, así caracterizado estuvo en la sesión de ese día para finalmente participar en la pedida de dulces, el famoso trick or treating, junto a su familia en Rideau Hall, Ottawa.

AC