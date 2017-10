Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Luego de caer por un marcador de 7-1 ante las Águilas del América, la directora técnica de Monarcas Morelia Femenil, Verónica Hernández Zamudio, admitió que los primeros 45 minutos dieron muchas facilidades al equipo y fue lo que les costó la goleada en el estadio José María Morelos y Pavón.

“En el primer tiempo dejamos de hacer muchas cosas, que no significa que el equipo no las sepa hacer, simplemente el nerviosismo no permitió superar esa parte, abrimos espacios y tuvimos desorden en nuestra línea defensiva y eso lo aprovechó el equipo rival para llegar”, reconoció la entrenadora ante medios de comunicación al terminar el encuentro de este sábado.

Pese a irse al descanso con un marcador de 5-0 en contra, Hernández Zamudio destacó el funcionamiento del club michoacano sobre el terreno de juego durante el segundo tiempo, en el que descontaron y el equipo del América hizo dos goles más.

“En el segundo tiempo, rescato un mejor funcionamiento, siempre los equipos jóvenes tienen ese temor al iniciar el juego, por la inmadurez que tiene y de la falta de experiencia se genera ese nerviosismo, pero para los segundos 45 minutos hubo una mejor funcionalidad en las líneas y tuvimos una mejor llegada”, analizó.

La estratega señaló que después de una goleada así no es fácil levantar anímicamente a un plantel, pero dijo que trabajarán en el área psicológica para afrontar el resto de las jornadas del torneo Apertura 2017.

“Yo creo que esto no termina, si en un partido es difícil levantar, pero en la semana se vuelve a retomar el trabajo, se buscan estrategias y las jugadoras lo superan”, aseguró.

Agregó que pese a que no tienen posibilidades de calificar a las semifinales, seguirán con la idea “de mejorar y sacar esos puntos que restan”.

