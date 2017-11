Arabia Saudita (MiMorelia.com/Redacción).- Mansour bin Muqrin, vicegobernador de la provincia de Asir, ha fallecido tras estrellarse el helicóptero en el que viajaba con más funcionarios saudíes, así lo informaron medios del país árabe.

#Saudi state tv just announced the death of Prince Mansour bin Muqrin bin Abdulaziz, Deputy Governor of Asir Region, in a helicopter crash https://t.co/JoT1twshBB

— SaadAbedine (@SaadAbedine) 5 de noviembre de 2017