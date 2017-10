Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido a la difícil situación económica por la que pasa la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), este año el equipo varonil de básquetbol se decidió participar en la Liga ABE, mencionó el entrenador de los Zorros, Juan García Negrete.



Precisó que no sabe la cantidad de costos que tiene participar en la liga, pero si se registran las ramas varonil y femenil, se elevan considerablemente.



“Es una liga cara, en el que si metes los equipos varonil y femenil, se optó por pedir un permiso a la Liga ABE por este año y esperamos que para el próximo podamos tener ese plus estudiantil”, declaró.



El entrenador del equipo varonil de basquetbol aseguró que el no participar este 2017 en la liga universitaria afectó en lo anímico de los jugadores, pues es una competencia con un alto nivel deportivo.



“En la cuestión anímica de los muchachos sí les pega un poco, porque es una liga muy motivante, muy fuerte y con un buen nivel deportivo en la zona, bastante competitivo, lo vivímos en años anteriores”, apuntó.



García Negrete aclaró que pese a no participar en la Liga ABE, la quinteta sigue con su preparación y buscarán participar en torneos de buen nivel con instituciones educativas, con miras al mes de febrero de 2018 en el que tienen la fase estatal del torneo del Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE), en el que “esperemos hacer un buen papel y conseguir el boleto para el regional”.



“No bajamos la guardia, seguimos trabajando, el equ no se participe este año en la Liga ABE no significa que podamos trabajar con los muchachos. Nos tocó cambiar un poco el partido del esquema de trabajo, el cual habíamos para competir en la Liga, y ahora nos enfocamos más en la parte físico atlético de los muchachos”, abundó.



El director técnico recordó que en la temporada de 2016 los Zorros lograron ubicarse en la posición nueve de 15 equipos, y hace dos años escalaron doce posiciones dentro de la Liga ABE.



Actualmente, son 28 jugadores que integran el equipo de los Zorros de la UMSNH.