Por: Blanca Padilla/@blanespaga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El procurador del estado de Michoacán, José Martín Godoy Castro informó que recaban la documentación de “soporte que acredite los movimientos en materia contable”, para la integración en el proceso de las denuncias que presentó la Contraloría del Estado, por conceptos como peculado, fraude y abuso de atribuciones contra exfuncionarios.

Señaló que son ocho las denuncias que fueron interpuestas ante la Procuraduría General de Justicia (PGJE), pero no detalló el número de funcionarios públicos a quienes investigan por irregularidades en la “no aplicación de recursos” ya que deben ser cautelosos en el proceso.

“La mayoría de los hechos que fueron denunciados corresponden al tema de la licuadora, en donde no es que se hubiese sustraído el dinero, si no que no fue aplicado el número para los rubros que deberían haber sido aplicados, en el tiempo que deberían ser atendidos” refirió Godoy Castro.

Explicó que analiza la “no aplicación de los recursos”, ya que la Contraloría entregó la documentación con relación al proceso administrativo, y la procuraduría ahora requiere constancias certificadas y originales sobre los hechos, que obtendrán en los próximos días.

Por lo que dijo avanzaran en la averiguación y en caso de que los hechos denunciados sean ciertos, estos pasarán a los tribunales.