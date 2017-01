Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno del estado, que encabeza Silvano Aureoles Conejo, presentó ante una misión comercial coreana, presidida por el embajador de Corea en México, Chun Bee Ho, la oferta comercial y las ventajas competitivas y logísticas que representa invertir en la entidad, con lo que se entablaron lazos de comunicación con potenciales inversionistas que visitaron la entidad.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Antonio Soto Sánchez, informó lo anterior y destacó la oferta agroalimentaria, la posición geográfica privilegiada y el capital humano con el que cuenta el estado, además del alto potencial del sector minero en la extracción de hierro, cobre, zinc y plomo, insumos de alto consumo que importa Corea.

“Contamos con un puerto marítimo de clase mundial, único en México por su ubicación y profundidad; nueve parques industriales y dos corredores industriales; mil 242 kilómetros de vías férreas, 13 mil kilómetros de red carretera, dos aeropuertos internacionales y dos nacionales, así como la disponibilidad de capital humano altamente calificado”, detalló el responsable de la política económica en la entidad.

En ese tenor, Soto Sánchez aseveró que Michoacán tiene todo lo necesario para el éxito de cualquier sector de alto valor agregado tales como call center, desarrollo de software y cluster tecnológico de soporte de servicios para corporativos.

La comitiva extranjera estuvo conformada por Lee Suck Hwa, presidente de Froops Korea; Choi Hyung Suk, presidente de Tricycle Co.; Yoo Chin Woo, presidente de Linkplus; Cho Wonjang, presidente de Danisco Korea; Han Kue Bong, presidente de Jisan Co.; Park Tae Sung, CEO de TS Real State; Kim Sung Min, CEO de Master Inc; Han Jun Seok, CEO de Giordano Co. y Cho Wayne, CEO de WS Trading.

Por parte de Michoacán, Víctor Lichtinger Waisman, coordinador general de Gabinete y Planeación y organizador del encuentro; Francisco Huergo Maurin, secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario; Jaime Rodríguez López, delegado de Sagarpa en la entidad, así como productores estatales de aguacate, mango, plátano, berries y tomate, quienes explicaron que gracias a la alta calidad de lo que se produce en Michoacán, las exportaciones a cualquier país son viables ya que se cuenta con todas las certificaciones internacionales requeridas.