La delegación Michoacán de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reportó que durante su operativo se inmovilizaron productos en cinco negocios y se suspendieron tres establecimientos.

Entre los artículos inmovilizados hay 37 roscas de reyes y 330 juguetes.

Los establecimientos suspendidos son Soriana La Pinera Uruapan, Carlangas y El Patín, y los establecimientos en que se inmovilizó producto fueron Sams Enrique Ramírez Morelia, Carlangas, El Patín, Importaciones Todo de Todo y Juguetimundo.

Con respecto a la juguetería Carlangas ubicada en Manuel Muñiz de Morelia, se explicó que 179 productos se inmovilizaron en este lugar por no cumplir con la Norma 015 -Secofi- 2007, y además se suspendió la comercialización de los productos en este lugar por no exhibir precios.



En la Juguetería El Patín también ubicada en Manuel Muñiz de la ciudad de Morelia se suspendieron actividades y 29 productos por no cumplir con la Norma 015 – Secofi – 2007, además se dio la Suspensión de la comercialización por no exhibir precios también se dio en este negocio comercial.

En importaciones Todo de Todo y juguetes Juguetimundo se inmovilizaron 122 juguetes por no cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM -Secofi -2007. En estos dos negocios no se suspendió solo se inmovilizó producto.

Las 37 roscas de reyes inmovilizadas fueron en Sams Club de Enrique Ramírez por no tener fecha de caducidad, es decir no cumplir con las normas oficiales mexicanas de alimentos y empaquetados que establecen que para seguridad del consumidor se debe de ostentar la fecha de caducidad o fecha preferente de consumo. Este negocio no se suspendió solo se inmovilizó producto.



En Soriana La Pinera Uruapan se suspendió solo una parte de la juguetería por no respetar precios ni promociones en los productos de la marca Barbie.

