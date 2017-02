Morelia, Michoacán (MiMorela.com).- Este miércoles, la diputada Rosa María de la Torre Torres, presentó la iniciativa de ley de derechos y protección para los animales en el estado, “la cual busca ser un referente importante que permita garantizar la protección de los animales no humanos”.

Al presentar dicha iniciativa en el congreso del estado, un total de ocho diputados integrantes de las diferentes fracciones políticas, suscribieron la misma, lo que representa un respaldo importante, señaló la diputada local del PRI.

La legisladora, indicó que la iniciativa forma parte de tres consideraciones básicas: detener el aumento desmedido de la violencia hacia los animales no humanos en Michoacán, la necesidad de reconocer a los animales no humanos como seres que sienten y no como “cosas” y, por último, garantizar plenamente sus derechos, con base a las consideraciones éticas y jurídicas establecidas por la comunidad internacional y nacional.

“Sé que no es tarea fácil, sin embargo, como los seres racionales que somos, entender que los animales no humanos son sujetos susceptibles de explotación y violencia con capacidad de sentir dolor y angustia”, puntualizó.

Recordó que dicha iniciativa se construyó desde hace más de un año, por lo que al ponerse en marcha, será ahora responsabilidad de las instancias correspondientes ejecutarla correctamente.

La también doctora en Derecho Constitucional, dijo que para quienes se encuentran involucrados más profundamente con el tema, esta iniciativa de ley no es lo ideal. No obstante, representa un primer paso necesario en Michoacán.

“La intención de esta propuesta no es otra que despertar la conciencia humana, para poder transitar hacia un trato más ético para los animales no humanos. Lo que buscamos es que sea una ley posible, dentro de lo deseable”, expresó.

Refirió que desde el año 1988, existe en el estado de Michoacán, una ley que fue una iniciativa pionera en la materia a nivel nacional y que tuvo por objetivo, entre otros, evitar el deterioro del medio ambiente, fomentar la conservación y proteger la fauna silvestre y doméstica, erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con los animales; sin embargo, estas metas no fueron cubiertas completamente.

Por esta razón, Rosa María de la Torre, expresó que ya era necesario presentar una iniciativa con visión amplia que se adecúe a la realidad actual y sobre todo que las instituciones la apliquen correctamente y la sociedad se sensibilice en el tema.

La diputada local destacó que si bien es cierto que la violencia y la explotación hacia los animales no humanos ha sido una constante en la historia de la humanidad, en los últimos años se ha observado un aumento de dicha violencia de manera inusitada.

Finalmente, indicó que esta ley fue construida con aportaciones importantes de diferentes organizaciones, por ello, agradeció a la comunidad académica, en donde destacan la doctora Rosario Herrera Guido, la doctora Ana Cristina Ramírez Barreto, el Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de Michoacán AC, el Grupo de Investigación en Derecho Animal, como de la sociedad civil, a través de diversas asociaciones y de los rescatistas independientes.