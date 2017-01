Por: Miriam Arvizu

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, destacó que su visita a Washington, en compañía de su homólogo de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, fue como “invitados, porque nos propusieron una reunión de trabajo para asistir a Washington, fuimos como corresponde a una natural cortesía”.

En entrevista en Despierta con Carlos Loret de Mola, el canciller indicó que encontraron una buena recepción para entablar el diálogo, “pero hay momentos en la vida en que hay que saber decir que no, porque la forma en la que se proponían algunas cosas, incluyendo la reunión de los presidentes, era inaceptable”.

“No tenemos la facultad de escoger la personalidad de quien gobierna a un país vecino que, además, es nuestro principal socio comercial, pero con quien vamos a tener que negociar”, expresó el secretario de Relaciones Exteriores.

Una de las ventajas, según Videgaray Caso, es que conocieron al equipo con el cual tendrán que trabajar y negociar, por lo que se quiere tener una buena relación con los vecinos, “pero es muy pronto para saber cuál va a ser el resultado”.

Videgaray Caso, expresó que al interactuar con los principales funcionarios de la Casa Blanca y estar plantear las condiciones del encuentro entre los presidentes de México y Estados Unidos, para el 31 de enero, fue cuando les avisaron de los tuits del jueves, “lo cual pone de manifiesto las contradicciones de la reunión y la falta de coordinación del equipo del presidente estadounidense. En ese momento se dio una pausa del encuentro, pero nos quedamos discutiendo cómo afrontar el nuevo escenario. El mensaje, dijo, “también sorprendió a las personas con las que yo estaba reunido”.

Desde ese mismo jueves, cuando ya estaba cancelado el encuentro presidencial, se propuso que el diálogo entre los mandatarios se diera mediante una llamada telefónica.

“La relación con Estados Unidos es extraordinariamente importante para México, de ello dependen millones de empleos e inversiones, por lo que no podemos levantarnos de la mesa y romper negociaciones, vamos a seguir en el diálogo”.

Respecto a la llamada entre ambos mandatarios, Videgaray Caso expresó:

“Trump repitió muchas de las cosas que dice, habló mucho del déficit comercial, una buena parte de la llamada fue intercambiar opiniones sobre la relación y al final llegaron a la conclusión de que habrá mejores resultados con diálogo”.

Destacó que también “se acordó que no se iba a hablar públicamente de quién iba a pagar el muro, porque nuestra posición sigue siendo la misma. Es una diferencia irreconciliable”.

Dijo que el hecho de que no se hable públicamente del muro no significa que se negociará “en lo oscurito”. “Si existe un acuerdo se hará público, pero es un hecho que ese tema dinamitó un encuentro, y si queremos llegar a un acuerdo, pongámosle pausa. La estrategia es tener una buena relación con Estados Unidos y defender los intereses de México y a los mexicanos. Tenemos muy claro lo que queremos lograr, tenemos muy claro en lo que no vamos a ceder”.

En cuanto a la propuesta de que el muro sea pagado con recursos de los cárteles, Videgaray recordó que “una buena parte del crimen organizado ocurre en Estados Unidos, donde se realiza el comercio de las drogas. No conozco más de la propuesta de lo que conocen ustedes, pero, a reserva de conocer los detalles, no es mala señal que la Casa Blanca modifique su discurso. Si ahora se habla de que el gobierno estadounidense pretende que sean los narcotraficantes quienes lo hagan, esta sería ‘señal bienvenida’, ya que los narcos no son México”.

El canciller afirmó que “no se han reportado aumentos en el número de deportaciones, no tenemos un reporte de aumento de malos tratos, pero vamos a incrementar el presupuesto de los consulados, a través de los recursos de ahorro del Instituto Nacional Electoral, para fortalecer la defensa jurídica de los migrantes”.

En cuanto a la idea de gravar las exportaciones mexicanas a Estados Unidos con 20 por ciento, reconoció que “sigue en el ambiente, pero eso significa que lo pagarán los consumidores estadounidenses”.

Videgaray Caso, señaló que México espera una rectificación de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, luego de que apoyara públicamente la propuesta de Donald Trump sobre el muro fronterizo entre Estados Unidos y México.

El secretario indicó que espera que el gobierno israelí “tenga la sensibilidad para corregir el mensaje de Benjamín Netanyahu”.

El pasado 28 de enero, la SRE enfatizó que México es un amigo de Israel, y debe ser tratado como tal por su primer ministro.

Con información de Noticieros Televisa.