Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El evento México Siglo XXI de Fundación Telmex, tuvo como invitado a Armando Christian Pérez, mejor conocido como Pitbull quien mostró una faceta diferente a la que estamos acostumbrados a ver.

El músico y productor habló sobre sus inicios en la industria musical, contó que a los 10 años, él y su familia salieron de Cuba, debido a la situación del país y lo difícil que fue llegar a una nueva nación, sin conocer la cultura, ni el idioma.

Añadió que estuvo en unas 25 escuelas diferentes, por que constantemente cambiaban de ciudad, todo esto influyó para que se inmiscuyera en malos pasos, sin embargo recordó con alegría a la persona que le cambió la vida, la maestra Hope Martínez.

Al iniciar con la música indicó que nadie creía en su proyecto, y como anécdota recordó su primera oportunidad musical, ya que un amigo lo llevó al concierto de un rapero conocido para que ahí tuviera un performance, cuenta que mientras esperaba su momento, por los nervios comenzó a beber de más por lo que al momento de estar en el escenario, las cosas salieron muy mal.

Pitbull dice que su conocido quiso darle una lección y que él aprendió: “desde ahora ya no me emborracho… arriba de un escenario”, bromeó.

Como mensaje claro a los jóvenes dijo “no importa lo que pase en la vida, tu puedes ser lo que quieras”, y éstos ovacionaron su comentario.

Añadió que no le motiva los premios ni las estrellas de Hollywood, tampoco los “likes” y dijo que eso no lo es todo; lo que le motiva y que le gusta es que le encanta que lo reten diciéndole “no”, eso no sirve, no funciona”, porque eso te motiva a luchar “¿sino pa’ qué tu estás viviendo?, dijo con su acento cubano.

Dijo además que él no se considera talentoso, pero que entendía la industria de la música ¿qué es lo que quiere la gente? y si en la industria “no vendes, las disqueras no te quieren” y reiteró que ante esa situación día con día se automotiva.

Habló un poco de su proyecto para ayudar a niños en situación vulnerable, mediante un programa que combina arte, deportes y otras cosas, él busca ayudar a los menores, así como su maestra lo hizo con él.

Aparte señaló que para levantarse “hay que aceptar que te caiste” resolverlo y seguir adelante y dijo que no es bueno ir para atrás, ni para agarrar vuelo. Añadió que para romper barreras culturales se puede hacer con la música, el idioma universal.

Por otra parte dijo que le gustaría hacer una colaboración con el cantante mexicano, Vicente Fernández, en relación a las colaboraciones indicó que la mayoría surgen “sin plan” y que lo mejor es no tener un plan, y en su caso, si sale mal, usar la energía negativa para aplicarla en cosas positivas.

Cuando le preguntaron que él como empresario, qué haría por Cuba, inmediatamente respondió “libertad, número uno libertad. Darles oportunidad de que puedan pensar, decir y hacer lo que quieran”.