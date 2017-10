Por: Alina Espinoza

Rusia (Rasainforma.com).- Su homólogo turkmeno, Kurbanguly Berdymukhamedov, entregó un perro cachorro de raza alabay al presidente Vladimir Putin.

Putin abrazó de inmediato al cachorro, llamado Verny, que significa leal en ruso, y lo besó en la frente.

Los alabay son famosos en su país por su valentía, ya que suelen ser usados para proteger al ganado de los lobos, es decir, son perros guardianes.

