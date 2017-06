Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El acuerdo sobre cambio climático adoptado por 195 países en diciembre de 2015 en París (Acuerdo de París) tiene el objetivo de contener el aumento de la temperatura del mundo entero por debajo de los 2 grados Celsius y con ello reducir los embates del calentamiento global.

Esto a través de medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) mediante la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del Calentamiento Global.

El Acuerdo de París entrará en vigor en el año 2020, al finalizar el Protocolo de Kioto.

El acuerdo fue negociado durante la XXI Conferencia sobre Cambio Climático (COP 21) por los 195 países miembros, adoptado el 12 de diciembre de 2015 y abierto para firma el 22 de abril de 2016 para celebrar el Día de la Tierra.

Este acuerdo obliga a los países que lo firmaron a “reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza”, explica en su artículo 2.

Cabe señalar que éste no especifica metas obligatorias a cada país, como el protocolo de Kioto. Cada uno de los países fija sus metas y objetivos para reducir sus emociones para 2025 o 2030.

¿Cómo afecta la salida de Estados Unidos?

Estados Unidos junto con China son los dos países más contaminantes y al no aplicar las medidas que proyectaba incluso una reducción de entre un 26 y 28 por ciento para 2025, la tierra sufrirá mayores niveles de calentamiento pese al esfuerzo de otros países.

Según estimaciones de expertos consultados por The Associated Press, cada año podría haber hasta 3 mil millones de toneladas más de dióxido de carbono en la atmósfera si tan solo Estados Unidos no cumple con las reducciones. Esto podría generar un calentamiento de 0.3 grados centígrados más a finales de siglo.