Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Este día se formalizó la coalición entre el Partido Encuentro Social (PES), Partido del Trabajo (PT) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), esto tras un mes de negociaciones.

La alianza se da para impulsar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia.

“Juntos haremos historia” es el documento que firmaron los dirigentes partidistas, Alberto Anaya del PT y Hugo Eric Flores del PES, junto con el exdirigente morenista y ahora precandidato, Lopez Obrador.

“Esta alianza es muy importante, no sólo es de candidato, de programa, sino también es una alianza que incluye principios, que incluye valores culturales, morales, espirituales; esta es una alianza que se constituye como un referente moral, porque no sólo vamos a triunfar, a ganar la presidencia, no sólo vamos a buscar el bienestar material, sino también para buscar el bienestar del alma. No solo de pan vive el hombre”.

Con información de Milenio