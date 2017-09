Por: Abril Ferreira

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Silvano Aureoles Conejo, el gobernador de Michoacán afirmó que el quiere ser el próximo Presidente de la República para lograr cambios en México.

“Me gustaría ser Presidente de la República para hacer los cambios que se requieren” dijo el mandatario estatal al llegar ante el Consejo Nacional del PRD.

Aclaró que el PRD no forma parte de un asunto PRD-PAN si no que va con el frente amplio “Aspiramos a que haya la suma de otras fuerzas no necesariamente partidarias, asociaciones políticas, sociedad civil, figuras públicas” comentó.

Por otro lado los perredistas que firmarán hoy el acuerdo con Morena explicaron que los estatutos son claros: “aquel militante que apoye o promueva otro partido, es motivo de expulsión.”

Con información de El Universal