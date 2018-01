Por: Abril Ferreira

Ciudad de México (Rasainforma.com).- La banda británica Radiohead, asegura que la canción “Get Free” de la cantante estadounidense Lana del Rey es muy similar a su éxito “Creep”, por lo que planean interponer una demanda en caso de no llegar a un acuerdo mutuo, así lo informó el portal “The Sun”.

“The Sun” informa que el equipo de Lana del Rey y el de Radiohead, han conversado para que este conflicto no llegue a la corte, pues representantes de Lana señalan que “el equipo de Radiohead espera que la banda reciba una compensación o que se le acredite a la lista de compositores para recibir regalías”.

Por su parte, la intérprete ha confirmado la noticia a través de su cuenta personal de Twitter, en dónde expresa que la agrupación quiere un 100 por ciento de la publicación, con lo cual no está de acuerdo, por tanto, es un hecho que irán a los tribunales.

“Lo de la demanda es cierto. Aunque sé que mi canción no fue inspirada por Creep, Radiohead siente que sí y quiere el 100 por ciento de la publicación. Ofrecí hasta 40 en los últimos meses, pero solo aceptarán 100. Sus abogados han sido implacables, así que lo resolveremos en la corte.”

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing – I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court.

