Por: Armando Ramírez

La creación de una asociación de futbolistas que defienda sus derechos es el objetivo en un futuro cercano del jugador del Atlas, Rafael Márquez, quien indicó que están dando los pasos necesarios para lograrlo.

Seguimos en búsqueda, intentando, elaborando algo importante para que en un futuro el jugador tenga voz y voto”, dijo el zaguero en conferencia de prensa.

“En ese proceso de tratar de armar algo importante, de que estén todos conscientes de que seamos todos, no nada más algunos. Si somos algunos no vale la pena, entonces hasta que no se tenga eso bien armado no se va a hacer realidad; estamos en ese proceso”, apuntó.

Fueron algunas de las frases expresadas por el zaguero de la Selección Mexicana y considerado como el líder en el futbol mexicano.

Márquez nacido en Zamora, Michoacán, que jugó en el Atlas para después obtener sus mayores logros en Europa, causó sorpresa en una entrevista realizada, donde supuestamente de lo único que se iba a hablar era del ya inminente inicio del torneo Clausura 2017, donde se vislumbra podría ser una de sus últimas campañas como jugador activo.

Incluso se dice que Rafael Márquez triunfador en el Mónaco de Francia y sobre todo en el Barcelona de España, se retire al terminar el próximo Mundial de futbol de Rusia 2018.

“Tampoco lo que buscamos es darle oportunidad al jugador de que se tire a la hamaca y que firme un contrato muy cómodo, pero sí buscar lo justo para nosotros, que se nos tenga voz y voto, que se nos respete”, estableció.

“Lo que se busca es algo muy justo, se tiene que evolucionar porque hasta la FIFA está tratando de regular estos casos y esperemos que esto se pueda regular aquí en México”, sentenció.

Algo que busca este nuevo organismo, es que el jugador cuide su dignidad y no tenga miedo de pelear por sus intereses, pelear por lo justo.

Hay que tomar en cuenta lo que sucede actualmente con los Jaguares de Chiapas, equipo al que se le registraron adeudos con sus jugadores durante prácticamente todo el año 2016.

Finalizó diciendo el “Káiser de Zamora”, en la presentación del Atlas con vistas al torneo Clausura 2017, que en su primer compromiso estarán visitando a los Diablos Rojos del Toluca, este domingo.