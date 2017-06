Por: axelsip7

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Estados Unidos es uno de los países donde se producen y consumen más videojuegos, contrario a lo que sucede en nuestro país, donde principalmente encontramos un mercado de consumo, pero no se destaca por la creación de contenidos en materia de videojuegos. We The Force, un estudio con sede en Saltillo, Coahuila, intenta cambiar las cosas con Randall, un título de acción para el PS4 y la PC.

El estudio de desarrollo define el título como un juego de acción del tipo side-scroller. Este videojuego requiere de dominio y precisión en los movimientos para mantenerse con vida. Por su estilo de juego, Randall podría considerarse una mezcla entre Guacamelee!, Super Meat Boy e incluso un Metroidvania, ya que a lo largo del juego el personaje principal recupera habilidades que le permiten explorar zonas previamente inaccesibles.

En cuanto a la jugabilidad, se puede encontrar un juego con mecánicas solidas, donde para mover a Randall hay que combinar distintos botones y cada acción tiene escenarios de uso sumamente específicos. El juego requiere de observación, experimentación y precisión.

Este título es el primer juego del estudio We The Force, su desarrollo tomo cerca de cuatro años. En una nota publicada en el blog oficial de PlayStation, los desarrolladores mencionaron la influencias de Super Metroid y Donkey Kong Country, pero también cierta influencia política: “Los juegos de We The Force buscan iluminar algunos de los problemas de nuestra sociedad, como los gobiernos totalitarios, la discriminación, cómo tratamos a nuestro planeta y cómo nos olvidamos de lo que significa se humanos”.

Randall está disponible desde el pasado 06 de junio, en PlayStation 4 por 14.99 dólares y para PC por $ 135 pesos.

Fuente: www.niubie.com