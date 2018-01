Raúl Melgoza Vázquez, campeón de patinaje con raíces michoacanas

Por: Juan Carlos Martínez Samaguey/@MrtinezSmaguey

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde pequeño Raúl Melgoza Vázquez se ha desenvuelto como deportista de karate, judo y fútbol, ahora con constancia y esfuerzo es uno de los campeones nacionales de patinaje, y es orgullosamente michoacano.

Raúl ha logrado títulos en México como los obtenidos en la Olimpiada Nacional, que se realiza cada año con las mejores 16 del país, donde en la categoría juvenil mayor obtuvo dos oros y platas. Como el mismo recuerda: “Tengo más de 100 medallas, la última vez que las conté”.

El deportista michoacano, que se precia de ser de Pátzcuaro, con radicación en Morelia, se ha dedicado en los últimos seis años a entrenar como mínimo de 6 a 8 horas diarias.

Narró en entrevista que sus inicios se remontan a una reunión de amigos en la que tuvo la fortuna de coincidir con un entrenador de patinaje, que fue el que lo alentó a meterse a esta disciplina.

“Yo conocí al entrenador de patinaje en una comida, el entrenador le dijo a mi mamá que me llevara, que sería un campeón, y a los tres días ya estaba patinando, y poco a poco he subido de nivel. Al año ya estaba ganando medallas a nivel nacional”, contó.

Melgoza Vázquez enunció que las satisfacciones que este deporte le han traído que no se detuvo en hacer énfasis en alguna de estas, pero ensalzó que son bastantes.

En este sentido, y con la llegada de los éxitos, el atleta se consideró “un chavo muy humilde, no me siento ni me crezco más, vengo de abajo, sé de dónde vengo, y no me creo más que nadie”.

También habló de sus planes personales: “Mis sueños deportivamente hablando es representar a México en un mundial, espero ser yo quien represente a nuestro país en algún mundial, me gustaría terminar la carrera de entrenamiento deportivo y ya posteriormente meterme a la Marina”.

Me fue muy bien para cerrar el 2017

Recuperó como parte de su gratitud a sus “tíos, mi mamá, mis abuelitos, la directora de Cecufid Edna, que siempre nos ha apoyado, y a mi entrenador, que es el que me ha tenido aquí”.

Sobre su más reciente participación en Guatemala, el deportista se dijo feliz con los logros, y compartió su experiencia:

“Fue algo nuevo, no conocía ese país, es similar a México, fue el Festival Internacional Navideño…, obtuve 4 medallas, un oro en mil metros, plata en 10 mil metros puntos, plata en 100 metros carriles y otra plata en el maratón de 21 kilómetros”, dijo.

Por último, a los jóvenes como él les recomendó no hacerse adictos a cosas que no son buenas, empero, llamó a hacerse adictos de los deportes, no solo del patinaje, sino de otros más.

