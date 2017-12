Morelia, Michoacán (Boletín).- Con mucho entusiasmo y mucha alegría, la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) y Antorcha Magisterial de Michoacán, realizaron su segunda edición de su presentación de villancicos en la plaza Melchor Ocampo de la ciudad de Morelia, en donde se tuvo la participación de los distintos centros educativos adheridos a la federación, desde el nivel básico hasta el nivel superior para dar a conocer el trabajo y una de las actividades que la FNERRR realiza con los estudiantes.

En punto de las cinco de la tarde, alrededor de 400 participantes de diferentes instituciones como: las casas del estudiante “Espartaco”, el Colegio de Bachilleres “Pedro Zapata Baqueiro”, el Centro Escolar Maestro “Aquiles Córdova Moran”, la Secundaria Federal #12 Biólogo “Wenceslao Victoria Soto”, la secundaria “Elsa Córdova Moran” y la primaria primero de mayo, se dieron cita en la plaza Melchor Ocampo para iniciar con el evento cultural navideño.

En su intervención, Desdémona García Córdoba, responsable de Antorcha Magisterial en el estado de Michoacán, menciono; “En primer lugar agradezco a todos los niños y jóvenes que hoy están presentando sus villancicos, ya que sin el apoyo de ustedes al igual que sus profesores no sería posible este evento, pareciera que nosotros somos promotores de las actividades religiosas, pero no es así, nosotros necesitamos desarrollar todas aquellos potenciales de los que consta un alumno, un niño en nuestras escuelas y es una manera de desarrollar esos potenciales, esas aptitudes que nosotros vemos en sus hijos, por eso los aquí presentes estamos presenciando ese trabajo que todavía tiene muchos problemas, todavía hay que ir afinando este tipo de actividades, pero necesitamos que ustedes vean el trabajo que se realiza por parte de la FNERRR. Es por eso importante que nosotros entendamos que estas actividades son fundamentalmente para estrechar los lazos de unidad, de acercamiento y de conocernos y tener lazos más fraternales y así no solamente la FNERRR, también Antorcha Magisterial junto con la FNERRR proyectar todo este trabajo de unidad y de fortalecimiento de las escuelas”.

Para concluir con este evento se presentó el Ballet Folclórico del Movimiento Antorchista de Michoacán, con el baile Huapango de Moncayo, demostrando así al público una de las enseñanzas que la federación en conjunto con Antorcha Magisterial han estado inculcando en los jóvenes.