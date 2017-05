Por: Blanca Padilla/@blanespaga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos, Naturales y Cambio Climático (Semarnacc), Ricardo Luna García adelantó que en las próximas semanas se realizará un foro para debatir el tema de las huertas de aguacate en el estado, en el que participen académicos, productores, investigadores y autoridades “para analizar si hay o no razón de la acciones y si se actúa al margen de la ley, así como la situación de las huertas”, para el que dijo aún no está definida la fecha.

Esta mañana de miércoles la Federación Estatal de Propietarios Rurales (FEPR) de Michoacán pidió tanto a la Semarnacc como al gobierno del estado y la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos, Naturales y Cambio Climático que “se abra el debate”, para revisar los procedimientos y aplicación de la desmantelación de huertas de aguacates que supuestamente se encuentran en la ilegalidad, por parte de las autoridades.

Cuestionado sobre la petición, Luna García respondió que “el debate está abierto de manera público, sobre el tema de si la secretaría tiene facultades o no para actuar” por lo que la federación también debe hacer un análisis de la situación de los selvas y bosques, además preocuparse por la pérdida de estos y no solo pedir en base al interés particular de aquellos que establecen una huerta en donde era bosque.

Con respecto a los señalamientos por parte de la FERP sobre el actuar de la Semarnac en los operativos, el secretario añadió que actúan con un delito en flagrancia “es una falta penal, no del tipo administrativa, cuando vas al cerro y te das cuenta de que tumbaron el bosque, pero están actuando sobre el sistema que sustituyeron están cometiendo una la falta y en ninguna parte de la ley establece que este delito debe dar una notificación”.

“La actuación la va a dirimir un juzgado, será el tribunal quien lo determine, inclusive hay dos demandas interpuestas contra mi personas por parte de los quejosos que se afectaron sus predios, entonces será el tribunal el que resuelva y deslindara responsabilidades”, detalló.

En ese sentido, insistió que la dependencia actúa dentro del marco legal, pero los productores también deben considerar la línea ética “ya que no se puede dejar que ningún producto crezca sin orden a costa del deterioro ambiental, y el desarrollo económico tampoco puede no puede ser a costa del deterioro de los recursos naturales”.

Añadió que los productores pueden acercarse a la secretaría para presentar sus propuestas para encontrar una solución al problema, ellos deben reconocer que están ocasionando un daño ambiental y cómo van a resarcir el daño en bien de la sociedad ya que los primeros serán afectados los productores.

