Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La tercera edición del The Street Store Morelia, una tienda itinerante que tiene por objetivo que la gente done ropa para personas que no cuentan con un hogar o que no posee los recursos económicos para poder adquirir esta, se llevará a cabo el próximo domingo 17 de diciembre.

La dinámica consiste en que las personas puedan elegir según su talla, necesidad, las prendas que más le hacen falta, en una simulación del proceso de compra en una tienda.

En vísperas de la época decembrina y con la temporada invernal en puerta, se pretende que esta actividad ayude y haga felices a aquellos que menos tienen.

De acuerdo con las organizadoras del evento, se recibirán donaciones de ropa, cobijas, zapatos y juguetes para todas las edades y que estén en buenas condiciones.

Por el momento, se habilitó un centro de acopio en avenida Venezuela #545 A (a espaldas de Espacio Las Américas) de lunes a viernes de 09:00 horas a 14:00 horas y de 16:00 horas a 20:00 horas; mientras que, los domingos estará todo el día.

Cabe señalar que, el lugar donde se realizará el evento está por confirmar, y en próximos días, lo anunciará la organización a través de sus redes sociales.

El inicio de este proyecto comenzó el 14 de enero de 2014 en Cape Town, Sudáfrica; en Morelia, durante su primera edición logró beneficiar a 1500 personas, y contó con la participación 120 voluntarios.

ljcr