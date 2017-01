Por: Len

Ciudad de México (Rasainfroma.com).- Tras el ataque realizado por un alumno de secundaria, el pasado miércoles, el Colegio Americano del Norte ha reabierto sus puertas este lunes.

Debido a los trágicos sucesos, el plantel, localizado en la colonia Paseo Residencial, decidió suspender las clases desde el pasado jueves.

A causa del tiroteo, que saldó un muerto y cuatro heridos, permanecen en el Hospital Universitario la maestra, de 27 años de edad y un alumno, de 14 años, ambos con heridas en el cráneo. Mientras que en el Hospital Muguerza Sur, se encuentra una alumna, de 14 años, su estado de salud también es grave, por una herida en la cabeza.

El menor responsable del ataque perdió la vida luego de dispararse a sí mismo después de arremeter contra sus compañeros y profesora.

Aún se desconoce el móvil del tiroteo

Aldo Fasci, vocero de Seguridad de Nuevo León señaló este lunes que no se cuenta con indicios para esclarecer cuál fue el móvil del adolescente que realizó un tiroteo al interior de un salón de clases del Colegio Americano del Noreste.

Fuera de su entorno psicológico, no hay ningún avance y va a ser muy complicado explicar las razones especificas porque él ya no está con nosotros”, afirmó en una entrevista televisiva.

El representante del gobierno de Nuevo León señaló indicó que, se ha entrevistado a familiares y compañeros y no hay nada que previo al ataque, evidenciara que dicha tragedia ocurriría.

No nos reportan nada trascendente, lo que se platicó con los compañeros, en específico no, la realidad no la vamos a saber, nada extraño, nada que alertara que esto iba a suceder”, añadió.

En cuanto a si el menor pertenecía a algún movimiento de Internet de los mencionados en días anteriores, Fasci explicó que no existe ningún vínculo que refiera una relación directa con el incidente registrado el pasado miércoles.

Sin embargo, explicó que el adolescente se había unido a un grupo denominado “Hispachan”, en el cual, sólo se encontró un comentario que habría publicado el menor y del que aclaró, no existe ninguna relación con el tiroteo.