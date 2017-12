Por: Cristian Ruiz/@crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aseguró que “los diputados que insisten en echar atrás la iniciativa de cambio de alumbrado público tienen intereses político-electorales que van más allá de querer la mejora de la ciudad”.

En entrevista con medios de comunicación, el acalde insistió que el plan de cambio de alumbrado público viene a beneficiar a los morelianos, lejos de generar mayor deuda y complicaciones en las finanzas municipales, pero el hermetismo por parte de algunas corrientes del Congreso del Estado se debe a sus aspiraciones políticas.

“Los que están en contra tienen un pie en la candidatura o pretenden ser candidatos y eso es lo que les importa, hay versiones encontradas en el Congreso ya que hay muchos a favor, está bien que quieran ser candidatos, pero no tienen derecho a seguir afectando la ciudad por sus intereses”, señaló.

Afirmó estar en toda la disposición de discutir con los legisladores cualquier duda que tengan sobre el plan del alumbrado público e incluso de otros proyectos como Ciudad Administrativa, sin respuesta alguna.

“Yo siempre estoy abierto al diálogo, ya pasó con Guillermo Valencia que me invitó a debatir, estuve con él y discutimos por más de una hora sobre muchos temas sobre la seguridad de Morelia, fuera de eso no he recibido ninguna otra invitación, yo estoy en la mejor disposición”, aseveró.

