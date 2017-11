Japón (MiMorelia.com/Redacción).- Japón no deja de sorprender al mundo con lo que para muchos parecen extravagancias, pues ahora dos de personajes nacidos allá han recibido un importante nombramiento.

Resulta que Pikachu y Hello Kitty recibieron de Tarō Kōno, ministro de Asuntos Externos, el nombramiento como embajadores de la ciudad de Osaka.

Dicho distintivo fue otorgado para que el poblado sea elegido como anfitrión de la Expo 2025, que se está orientada a la cultura y la protección del planeta, según dio a conocer este jueves Radio Fórmula.

Es de mencionar que Japón anunció también que como embajadores pero para los juegos olímpicos de Tokio 2020 estarían personajes como Serena de Sailor Moon y Goku de Dragon Ball Z.

I have appointed Pikachu and Hello Kitty as Ambassador to promote the City of Osaka for the 2025 Expo host city. pic.twitter.com/mCkiCl5T5j

— KONO Taro (@konotaromp) November 29, 2017