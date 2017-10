Por: Ibeth Cruz/@ibethcrux

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque sí “he recibido amenazas telefónicas, no veo conveniente denunciar ante las autoridades judiciales”, refirió el alcalde de Tzintzuntzan, Elesban Aparicio Cuiriz, quien reconoció que existe gente “contaminando” a la sociedad que gobierna en ese municipio.

En entrevista exclusiva, el edil dijo que, aunque las amenazas en su contra se han presentado en más de una ocasión, eso no lo detiene para combatir los problemas de seguridad que hay en su demarcación.

“Amenazas telefónicas, pero eso no nos detiene, tenemos que seguir trabajando con la gente, cercano a ellos porque eso te blinda y no pones en riesgo nada”.

Por considerarlas como mínimas, el alcalde de Tzintzuntzan no ve necesario hacer caso al llamado lanzado por el mandatario estatal y por ello no presentará una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por dichas amenazas de muerte, al igual que no requerirá seguridad especial para prevenir cualquier tipo de acción en su contra.

Por su parte, reconoció que, como munícipes, los 113 alcaldes están obligados a resguardar la seguridad de sus pobladores, pero esto sólo puede lograrse con ayuda de los jefes de familia que habitan en su demarcación, pues es ahí donde los jóvenes son educados y conducidos por la vía de la legalidad.

“Yo lejos de la policía, pero cerca de los ciudadanos y de los protocolos de actuación, así lo he venido haciendo y siempre lo he dicho”.

Refirió que, aunque están blindados por la seguridad de los municipios aledaños de Quiroga y Pátzcuaro, existen grupos de personas que contaminan a los jóvenes de la región.

“Vienen muchos jóvenes que vienen de Estados Unidos y que tiene dificultades, que son deportados y acá vienen a hacer cosas, pero hemos estado atentos ahí. El municipio, después de estar en el lugar 32 de confiabilidad, pasamos al 23 y ahora mismo estamos en el quinto lugar de los municipios más seguros de Michoacán”.

Finalmente, dijo que tanto el atentado que sufrió el edil de Paracho, Stalin Sánchez, a quien sujetos armados le arrebataron la vida, así como las agresiones en contra de José Misael González Fernández, las cuales lo han dejado herido, obedecen a las condiciones que tienen tales municipios, pues son espacios geográficos donde los grupos delincuenciales transitan con mayor frecuencia que en los municipios de la Zona Lacustre del estado.

jcms