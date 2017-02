Ciudad de México (MiMorelia.com).- De enero a septiembre del año 2016 se recibieron un millón 436 mil 388 reclamaciones que derivan de movimientos y operaciones de la banca y que afectan el patrimonio de los usuarios, por un monto de seis mil 449 millones de pesos, informó este lunes la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

El 58 por ciento de dichas reclamaciones (836 mil 240) fueron “movimientos generados por el banco”, por ejemplo, cargos por comisiones, anualidades, moratorios, abono de intereses, entre otros; 22 por ciento por cajeros automáticos; seis por ciento por servicio de adquirencia, es decir, terminal punto de venta en comercios; cinco por ciento en sucursales; cinco por ciento en banca remota; y uno por ciento por corresponsales.

Cabe mencionar que de las 836 mil 240 reclamaciones por movimientos generados por el banco, 50 por ciento son por cobros de comisiones que el usuario no reconoció, 32 por ciento por domiciliaciones mal aplicadas, 13 por ciento por intereses no reconocidos, cuatro por ciento por errores operativos y uno por ciento por rendimientos no pagados, impuestos cobrados, entre otros.

Además, de las 313 mil 670 reclamaciones por operaciones en cajeros automáticos, 75 por ciento se derivó porque el ATM no entregó la cantidad de dinero solicitada, 17 por ciento por pagos o depósitos no acreditados, siete por ciento por cobros de comisión en la disposición de efectivo y uno por ciento por error operativo del cliente, cobro de impuestos y otras comisiones.

Por su parte, el monto reclamado de enero a septiembre de 2016, fue de seis mil 449 millones de pesos, siendo únicamente 37 por ciento devuelto a los usuarios con un porcentaje de respuesta favorable del 69 por ciento.

Bancos:

Citibanamex tiene un porcentaje de abono de 23 por ciento y 69 por ciento de respuesta favorable

BBVA Bancomer 34 por ciento de abono y 71por ciento de respuesta favorable

Santander 54 por ciento de abono y 63 por ciento de respuesta favorable

Banorte IXE 71 por ciento de abono y 74 por ciento de respuesta favorable

Banco Inbursa 49 por ciento de abono y 78 por ciento respuesta favorable

HSBC México 27 por ciento de abono y 66 por ciento respuesta favorable

Scotiabank 25 por ciento de abono, 57 por ciento respuesta favorable

El porcentaje de abono por canal es: Movimiento generado por el banco 36 por ciento; Cajeros Automáticos 65 por ciento; sucursales 40 por ciento; corresponsales 40 por ciento; TPV a comercios 34 por ciento y banca remota 21 por ciento.

Dentro de los “movimientos generados por el banco”, la causa más reclamada es las domiciliaciones mal aplicadas, con 265 mil 471 reclamos, por un monto de 268 millones de pesos, y con una respuesta favorable al usuario de 90 por ciento.

También destaca el “cobro no reconocido de comisión por manejo de cuenta”, el cual tuvo un total de 220 mil 634 reclamaciones, por un monto de 166 millones de pesos y una respuesta favorable al usuario de 76 por ciento.

Por su parte, en cajeros automáticos, hay que destacar la causa “no entrega la cantidad solicitada”, la cual registró 234 mil 062 reclamos, por un monto de 540 millones de pesos y un porcentaje de abono de 73 por ciento; asimismo, el “pago no acreditado” obtuvo 42,331 reclamos, por un monto de 167 millones de pesos y un porcentaje de abono de 38 por ciento.