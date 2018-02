Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El pasado domingo en Morelia fueron recolectadas mil 557 toneladas de basura mediante la campaña Limpiemos Nuestro México.

Lo anterior fue informado en comunicado de prensa por autoridades, quienes detallaron que a esta iniciativa se sumaron siete mil 623 personas en el municipio, mismas que llevaron a cabo labores de limpieza en sus 14 tenencias y otros puntos de la capital.

Al respecto, el secretario de Servicios Públicos Municipales, José Luis Gil Vázquez señaló que a él le gustan este tipo de actividades en las que todos se unen por un bien común como la limpieza.

“A mí me gusta mucho esta actividad porque este es nuestro país, este es el país donde nuestros hijos van a vivir, por ello le pido a todos que se unan a estas actividades, donde más que limpiar queremos concientizar de que no se debe tirar basura, sí trabajas para recoger basura, pero lo importante es no contaminar“, destacó.

A nivel nacional esta campaña en su novena edición logró reunir a más de 4.5 millones de personas y en total se recolectaron cerca de 22 mil toneladas de basura, según lo dado a conocer por Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas.

