Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la temporada de lluvias incrementan considerablemente los accidentes de tránsito, principalmente los choques “por alcance”, pero es importante precisar que la mayoría de los percances se pueden evitar con simples acciones.

Estas recomendaciones podrán ayudarte a no ser parte de las estadísticas:

– Evitar conducir a exceso de velocidad o en estado de ebriedad.

– Respeta los señalamientos y semáforos de las vialidades.

– En cruceros con semáforo descompuesto, hacer alto total.

-Evitar circular por los encharcamientos, ya que esto puede provocar que los automóviles se queden varados en los mismos.

– Asegurarse de que los faros y las luces de los automóviles funcionen.

– En caso de pasar por una calle con encharcamientos o inundada, pisa varias veces el pedal del freno, para ayudar a secar las balatas y con ello se tenga una mejor repuesta del sistema de frenado.

– Enciente tus luces para que los demás conductores te vean.

– Revisa el correcto funcionamiento de los limpiaparabrisas y que las gomas se encuentren en buen estado.

Para los peatones:

– No corras, ya que puedes resbalar

– En la medida de lo posible espera a que la lluvia disminuya.

– En caso de viajar en transporte público, pide al conductor que te acerca lo más posible a la banqueta.

– No intentes cruzar corrientes de agua.

– No arrojes basura a la corriente de agua.

– Usa los puentes y zonas peatonales.