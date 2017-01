Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), exhortó a la población a prevenir riesgos a la salud en estas vacaciones de invierno y recuerda que la mejor vigilancia es la que se realiza entre todos, lavarse las manos, no automedicarse, no comprar bebidas alcohólicas en el mercado informal, refrigerar los alimentos y respetar los edificios donde no se fuma.

En caso de resfriado, la Coepris recomienda no autorecetarse con antibióticos, pues se pone en peligro la salud; por ello, invita a acudir al Centro de Salud más cercano y a apegarse a los tratamientos recetados por el médico.

En ésta época es conveniente también revisar el botiquín y depositar los medicamentos caducos en los contenedores especiales que hay en Michoacán, principalmente en farmacias públicas y en oficinas de la SSM, para que no caigan en malas manos y no se contamine el medio ambiente.

No se deben mezclar bebidas energizantes con alcohol, ya que esta práctica es nociva para la salud. Además, no se deben comprar bebidas alcohólicas en el comercio informal, ya que pudieran estar adulteradas. Es preciso revisar que las botellas de alcohol tengan todos los sellos y membretes y que no estén rotos o alterados; en caso de detectar alguna alteración o anomalía, hay que denunciarlo.

Se debe respetar la Ley General para el Control del Tabaco para cuidar la salud de los demás al no fumar dentro de los inmuebles donde está prohibido. Si alguien intenta fumar adentro, se puede realizar una denuncia al 01 800 8 41 45 54.

Se recomienda refrigerar bien los alimentos que serán recalentados en los convivios y fiestas, para que se conserven en el mejor estado posible y así evitar enfermedades que dañen la salud al consumir alimentos echados a perder.

Hay que dudar de la publicidad de los “productos milagro”; si el producto sirve para todo, es que no sirve para nada. Se recomienda disfrutar los platillos de la temporada con moderación, pues no existen píldoras mágicas que eliminen el sobrepeso.