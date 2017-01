Por: Polette Medina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los que usan teléfonos inteligentes saben lo que es lidiar con la batería y sobrevivir el día con una carga, constantemente lo revisan, lo desbloquean para ver la hora y lo bloquean, y luego lo vuelven a revisar porque en realidad no vieron la hora y así se va acabando la carga; el uso de redes sociales, el escuchar música, la activación del GPS ya sea para decir que estás en cierto lugar o para Google Maps, el uso constante de la cámara para las selfies, etc. Lo sabemos, son cosas que las personas hoy día necesitan usar, pero si no cuidas la pila de tu dispositivo para que sobreviva todo el día o traes una pila extra, esto no es posible. Por eso aquí te damos algunas recomendaciones para que la batería le dure más tiempo y te decimos cuáles son las aplicaciones que consumen más la pila.

Desactiva las siguientes funciones (no te va a pasar nada):

Muchas veces no nos damos cuenta pero traemos activadas ciertas funciones que en realidad no necesitamos. Puedes desactivar el bluetooth, ubicación (GPS), cuando andes fuera puedes desactivar el Wifi ya que también consume batería tu teléfono al estar buscando redes por donde vas y también desactivar las actualizaciones automáticas de las aplicaciones instaladas.

Apps que consumen más batería:

La más usada y la que más gasta es Facebook, pero en la misma aplicación hay una opción de ahorro de datos en la configuración, que a la vez sirve como ahorrador de batería ya que no reproduce los videos, ni gifs que hacen gastarla.

Para los que usan Android, la app que también gasta es Google Play Services, el encargarse de estar actualizando automáticamente las aplicaciones como lo mencionamos antes.

Instagram entra en la lista también, aparte de fotografías, la plataforma usa videos que sin querer o sí queriendo presionas por curiosidad y hace que se consuma más la batería. Cuando abres la app, inmediatamente carga de nuevo el contenido y esto también contribuye al gasto.

Obviamente las aplicaciones para escuchar música están en la lista. Spotify es un ejemplo y más cuando eres de los que cambian a cada rato la canción (¿eres de esas personas?)

Whatsapp y Messenger tienen una mención honorífica, porque si bien no gastan igual que las anteriores, si las estamos usando constantemente, prendiendo y apagando la pantalla, notificaciones, descargas de videos y fotos, audios y hasta videollamadas. No te vamos a decir que no las uses, claro que no, sólo te informamos cuáles apps te consumen la batería.

¿Qué puedo hacer extra para que no se gaste tanto la pila?

Hay opciones para que compres una pila de bolsillo, la cargas en tu casa en la computadora y cuando te haga falta pila en tu móvil, lo conectas con el mismo cable del cargador, son económicas y las puedes encontrar en cualquier tienda de electrónica o en los supermercados.

Otra cosa que puedes hacer es desactivar el modo vibración y el sonido de las teclas, aunque no lo creas, eso también consume batería y no son cosas realmente necesarias.

Obviamente depende del equipo que traigas, unos consumen más, otros menos, de acuerdo al tamaño de la pila y la marca del celular. Puedes desactivar el brillo de tu pantalla a lo más bajo y subirlo cuando sea realmente necesario para que te ayude un poco. De acuerdo con un artículo publicado por www.cnet.com mencionan algunos smartphones con buena durabilidad de batería, entre ellos están: El Lg X Power, El Moto Z Play, Samsung Galaxy S7, OnePlus 3T, LeEco LePro 3, Motorola Moto Z Force, Xiaomi Mi 5, Huawei Mate 8 y el Samsung Galaxy J3.