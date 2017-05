Morelia, Michoacán (Boletín).- El deporte debe de ser una política de Estado permanente, transversal y que trastoque a toda la sociedad como medida fundamental de la salud, de prevención social y de seguridad pública, que debe ser vista como el mejor costo beneficio para la calidad de vida de los mexicanos, afirmó el diputado del PRI, Wilfrido Lázaro Medina, quien fue elegido para formar parte de la Comisión Temática y de Dictamen del Deporte de la XXII Asamblea Nacional del PRI.

En el marco de la integración e instalación de la comisión temática y de dictamen del deporte durante esta Asamblea Nacional, comisión a la que fue convocado el diputado del tricolor, Wilfrido Lázaro Medina, se reconoció las aportaciones que ha hecho durante su gestión como presidente municipal y ahora como diputado local, al ser nombrado Amigo Solidario del Campeonato Mundial de Natación para personas con Discapacidad Intelectual organizado por INAS, justa que habrá de llevarse a cabo en Michoacán en noviembre de este año.

Entre las consideraciones para formar parte de esta comisión, se hizo especial énfasis en los antecedentes y los éxitos logrados en su administración como presidente municipal de Morelia, en donde se llevaron a cabo eventos nacionales e internacionales que permitieron que, como nunca, Morelia fuera honrada con el nombramiento de “Capital Mexicana del deporte ” por quien entonces era su director el medallista olímpico Jesús Mena.

El diputado tricolor, además organizó durante su responsabilidad como presidente municipal de Morelia, el 7o. Campeonato Mundial de Natación para personas con Síndrome de Down, así como una edición del Campeonato Centro americano y del Caribe de Atletismo Mayor y posteriormente el mismo campeonato en la categoría sub 18 y sub 20, así como un gran número de eventos nacionales dando a Morelia otra categoría en el ámbito deportivo de México.

La comisión temática sesionó en la Ciudad de México, cuya sede fue el CEN del PRI, ahí se reunió un grupo representativo de priistas de la Nación que habrán de guiar la discusión de la asamblea nacional relativa al deporte, de tal suerte que sean revisados y actualizados sus documentos básicos relacionados con esta temática y generar las propuestas de políticas públicas para el proceso electoral 2018.

Los trabajos fueron encabezados por el secretario técnico del Consejo Político Nacional, el Senador Ernesto Gándara Camou, así como por el diputado Pablo Fernández, quien preside la Comisión, siendo acompañados por medallistas olímpicos como Rommel Pacheco, entrenadores, catedráticos, investigadores, educadores y funcionarios del Deporte.

Al final de la Asamblea de Instalación fue aceptada la propuesta de Wilfrido Lázaro Medina para que en Morelia se lleve a cabo uno de los foros de la Comisión, particularmente el relacionado con el Deporte y la Discapacidad; y el Deporte y los adultos mayores. Temas de particular interés del legislador.