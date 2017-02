Por: Héctor Jiménez/@Hectorjjmm

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fabiola Alanís Sámano, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), reconoció que con 22 casos registrados en lo que va de 2017, este año ha habido un aumento en los feminicidios cometidos en Michoacán.

En entrevista a medios, la funcionaria dijo desconocer el porcentaje de aumento que se ha registrado en 2017. Sin embargo, de acuerdo con reportes de la prensa, a mediados de febrero de 2016 el número de feminicidios en Michoacán rondaban los nueve casos, sin embargo, datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) actualizados a noviembre de 2016, indicaban que únicamente se habían registrado 12 ese año.

Cuestionada sobre señalamientos de que presuntamente la PGJE no integra correctamente los expedientes para tipificarlos como feminicidios, Alanís Sámano argumentó que no es parte de su trabajo como funcionaria “criticar” a otras dependencias, pero que “todo asesinato de una mujer debe ser considerado un feminicidio mientras no se demuestre lo contrario, la tipificación de feminicidio debe corresponder a los casos en los que se asesina a una mujer por el hecho de ser mujer, y cuando se expone públicamente su cuerpo, cuando ha sido vejada, cuando ha sido ultrajada o cuando ha sido violada”.

amm