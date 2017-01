Lázaro, Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com/RED113).- Emotivos momentos se vivieron en la Sala de Cabildo donde personal de la Armada de México y salvavidas de Protección Civil recibieron reconocimientos por haber salvado de ahogarse a una menor que había sido arrastrada por las olas mar adentro el pasado 1 de enero. “Gracias por salvarme la vida”, pudo decir antes de soltar el llanto la niña Elimey, que junto con sus familiares, estuvo presente con las autoridades y sus salvadores.

“Primero agradezco a Dios y luego a ustedes por haberle salvado la vida a mi nieta” dijo la señora Bertha Nájera Castillo, abuela de la menor cuando ésta no pudo continuar hablando por la emoción del momento.

El contralmirante DEM, Antonio Vargas Aguirre, capitán de Puerto, felicitó al alcalde Armando Carrillo Barragán por su disposición a disponer de un cuerpo de salvavidas de apoyo a los vacacionistas durante la temporada decembrina.

“Sin duda ha quedado demostrado que la coordinación entre los cuerpos de apoyo es determinante para salvar vidas y el ejemplo es la niña Elimey Hernández Nájera que gracias a la articulación de los cuerpos de apoyo, hoy está con nosotros y sus familias”, dijo el capitán de Puerto.

Por su parte, el maestro Armando Carrillo Barragán, visiblemente emocionado dijo que salvar una vida no tiene precio. “Ustedes los salvavidas serán llevados en la mente y alma de esta niña, de sus familiares, y no es con dinero como debemos premiar esta acción, es más profundo reconocerles ese heroísmo públicamente y para eso estamos aquí”; recalcó el presidente municipal.

Agradeció a la Armada de México, a sus mandos y elementos que han estado dispuestos siempre a la colaboración con la autoridad municipal cuando se trata de salvar vidas y el patrimonio de las familias.

“Esto no tiene precio y debe saberlo toda la sociedad, deben saberlo todas las instituciones y hasta el mismo presidente de la República porque tiene instituciones con mandos y elementos responsables, yo me emociono al ver el rostro de esta niña, saber que tuvo la capacidad de control para navegar 30 minutos entre las olas; a 1.5 millas mar adentro, y no perder la paciencia y la confianza de ser rescatada, y gracias a ustedes salvavidas de Protección Civil, gracias a los marinos que en una embarcación oficial lograron rescatarla mar adentro, que bueno que estos riesgos no suceden todos los días, pero cuando se presentan, ahí estamos a través de ustedes, muchas gracias”, y dio paso a la entrega de reconocimientos no sin antes reconocer el trabajo y esfuerzo del director de Protección Civil Municipal, Abelardo Bracamontes quien estuvo de cerca el día del rescate de la menor.

Los héroes de esta historia recibieron reconocimientos. Por la Capitanía de Puerto: Víctor Hugo Larios, Agustín Salinas Ramos; mientras que por parte de la Décima Zona Naval el Tercer Maestre, Pablo Rosas Cabrera, el Teniente de Fragata Jesús Alfonzo González Tirado, así como el salvavidas de Protección Civil Municipal, Juan Carlos Vázquez Ramírez y el elemento del Cuerpo Bomberos Municipal, Juan Pablo Estrada Armas, quienes intervinieron en el rescate de la menor.