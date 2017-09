Morelia, Michoacán (Boletín).- A última hora y sin aviso a la dirigencia del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), el rector Medardo Serna González no acudió a la mesa de trabajo programada por él mismo en el CIAC este viernes.

En entrevista, el secretario general del SUEUM, Eduardo Tena Flores, se dijo sorprendido por la noticia de que el rector acudió a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dejó en claro que con ello viola la cláusula 4ta transitoria en la que se establece el diálogo con el sindicato, así como la Ley Federal del Trabajo, además de que es mentira que no se reciban documentos, al mostrar los sellos de recibido de los últimos oficios y uno de ellos fue el de las mesas de trabajo.

Lamentó la situación, pero celebró que algunos medios de comunicación fueron testigos de que el SUEUM asistió y que en ningún momento se bloqueó el Centro de Acopio como lo declaró.

“El rector sigue mintiendo, declará que pagará, no lo hace, que dialogará y no lo hace, no sube las promociones, no actualiza los vales de despensa, lastima económicamente a mis compañeros y ahora esto, de ninguna manera tendríamos por qué bloquear una acción humanitaria y que no tiene nada que ver con nuestra problemática laboral”, expresó.

Comentó que mientras el rector tiene un salario que cubre el de 40 trabajadores se atreve a atacar los bolsillos de los empleados y hasta el mismo Salvador Jara se jubiló con el régimen que pretenden cambiar, “es una incongruencia y un ataque que no permitiremos”, advirtió.

En reunión con el Consejo General de Huelga los sindicalizados analizaron la situación y acordaron no asistir el próximo lunes a las reuniones programadas con el rector. Reactivar las protestas en las calles luego de conocer los documentos que las autoridades depositaron en la JLCA, así como elaborar una denuncia al congreso del estado sobre la falta de transparencia en la UMSNH, entre otras acciones jurídicas.

Tena Flores aseveró que estará a la espera de que se resuelvan las 18 cláusulas violentadas con los oficios que entregó Medardo Serna a la JLCA, se cumplan con los pagos, con las promociones, la entrega de material de trabajo que desde hace dos años no se entrega, entre otros pendientes; en tanto estableció que está latente el estallamiento de huelga para el próximo 4 de octubre a las 19 horas.

Cabe recordar que la reunión de avenimiento en la JLCA es el 28 de septiembre.

