Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Habitantes de varias colonias del poniente de la capital michoacana, pertenecientes al Movimiento Antorchista, se manifestaron en las inmediaciones del Ayuntamiento en la colonia Manantiales, para hacer saber su inconformidad por la falta de atención y el incumplimiento de inicio de obras pactadas desde inicios del 2016 con José, Antonio Plaza Urbina, responsable de la Secretaría de Efectividad e Innovación Gubernamental, y Juan Fernando Sosa Tapia, de la Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura.

Marcos Pérez García, dirigente antorchista en la región, mencionó: “Hay un compromiso de las autoridades con la gente pobre de estas colonias, en las que no se han iniciado las obras de servicios básicos que se tenían ya acordadas. Tenemos desde principios de este año buscando una cita con el secretario José Antonio Plaza para que nos dé una explicación del retraso de inicio de estas obras, asimismo con Sosa Tapia, porque no se le ha entregado el anticipo que corresponde a las constructoras ya contratadas. El recurso ya está en manos de la Tesorería municipal, y fue gestionado por nuestros compañeros diputados federales. No estamos de acuerdo en que se esté retrasando más el inicio de las obras, ya que el dinero se encuentra ya dentro de las arcas del municipio”.

Después de varias horas de manifestación se llegó al acuerdo de que el día lunes 16 de enero se les entregaría el primer adelanto a las constructoras para iniciar las obras; quedando pendiente, solamente, la entrevista con el secretario de Efectividad e Innovación Gubernamental.