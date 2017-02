Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- La banda californiana Red Hot Chili Peppers anunciaron este día que tendrán una presentación en la Ciudad de México, luego de cuatro años que no visitaban como banda, el país.

A través de su cuenta de Twitter, la banda informó la buena noticia para los fanáticos mexicanos y la fecha programada es el próximo 10 de octubre en el Palacio de los Deportes.

Los rockeros promocionan actualmente su más reciente álbum The Getaway que salió al mercado a mediados de 2016 y que incluye temas como Dark Necessitties, Sick Love, Encore, Go Robot y Dreams of a Samurai entre otros.

Si te interesa asistir al concierto de estos chicos los costos del boleto van desde los 450 pesos hasta los mil 980 pesos. Habrá preventa los días 27 y 28 de febrero y el 24 del mismo mes, los fans de hueso colorado tendrán otra preventa más exclusiva. La venta al público general empezará el primero de marzo.

Hasta el momento es la única fecha confirmada en México.