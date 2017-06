Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tres libros emanados de los trabajos de la Red Temática de Bioenergía, a través de la cual se hará difusión a las investigaciones y proyectos que se generan en torno a la generación de energía limpia, fueron presentados por la Universidad Michoacana esta tarde.

Los títulos sacados a la luz de manera impresionante y digital son: “Estado del arte de la Bioenergía en México”; el specialissue: “Bioenergy in México- Bioenergyresearch” y dein focus: Bioenergymexico-journal of chemicaltecnology and Biotechnology.

Agustín Castro Montoya, líder en la investigación de biocombustible, fue el encargado de presentar la red, sobre la que resaltó que se sustenta en la red mexicana de bioenergía a raíz de los cuales un grupo de investigadores accedieron a proyectos vía Conacyt.

Indicó que actualmente la red se integra de 500 socios en todo el territorio, tanto profesores investigadores como estudiantes, quienes han trabajado en el objetivo de impulsar la bioenergía en el país, que han laborado en talleres de la mano del gobierno en busca de explicar en escala industrial la generación de bioenergía en el país.

Añadió que para este año se proyecta la formación de grupos que impulsen la colaboración entre la académica, el gobierno u la sociedad en busca de que los resultados de la investigación se vean reflejados en la aplicación a gran escala.

Por su parte el rector Medardo Serna González comentó que durante años la Universidad Michoacana realizó grandes esfuerzos para retener a los estudiantes de posgrados en la entidad y más aún brindarles el apoyo necesario para impulsar proyectos de investigación que llevarán a la generación de conocimiento.

Afirmó que aunque falta más por hacer para incrementar la cantidad de investigadores michoacanos que forman parte de padrones calidad a nivel nacional, hay mucho por hacer y que acciones como lo hoy anunciada abona al avance en la divulgación de los trabajos de la institución.

“Gracias esta red, desde 2014 muchos de los jóvenes de posgrado pueden contar con apoyos económicos para tener movilidad nacional e internacional, además de que se resuelven problemas fundamentales para la humanidad al abonar a contrarrestar el cambio climático a través de la generación de energía verde”, aseveró Serna González.

