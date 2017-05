Por: Maribel Nieves Aguilar/@Mnievesa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la falta de consenso entre los diputados que integran las comisiones unidas encargados de reglamentar la reforma al código electoral, los legisladores determinaron que sea la Junta de Coordinación Política la que logre los consensos para presentar un dictamen al pleno legislativo, afirmó el integrante de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, Héctor Gómez Trujillo.

“Siguen las diferencias de opinión, no logramos ponernos de acuerdo, incluso hoy ni siquiera existió quórum, solo acudieron cuatro diputados”, indicó.

En entrevista aceptó que reglamentar figuras como la reelección deja a los diputados en el filo de la constitucionalidad, pues dijo, la Carta Magna no está diseñada para la reelección, “estamos buscando hacer un dictamen jurídicamente sostenible, pero existen diferentes posturas de los diputados y son válidas”.

Gómez Trujillo insistió en que ha propuesto que se incluya un transitorio en el dictamen para que los actuales diputados no puedan reelegirse con la finalidad de realizar una norma en la que queden fuera los conflictos de intereses, y resaltó que “ya no es un conflicto de intereses de los partidos políticos, sino de cada uno de los diputados”.

El legislador panista señaló que el tema ya no puede esperar, toda vez que los presidentes municipales ya cuentan con el derecho de la reelección, por lo que es necesario reglamentar las condiciones de quién habrá de ser el alcalde interino, debido a que quien sea designado no debe ser parte del ayuntamiento, “pues podría apoyar en las campañas, pero si es alguien ajeno no conocerá el desarrollo del ayuntamiento”.

“Todas las figuras de esta norma son complejas y debemos tener mucho cuidado al dictaminar”.

