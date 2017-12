Morelia, Michoacán (Boletín).- Debido a las bajas temperaturas que se han registrado en los últimos días en la entidad, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), que encabeza Elías Ibarra Torres, ha reforzado las acciones epidemiológicas para la protección y el cuidado de la salud de las y los michoacanos, informó la jefa del Departamento de Epidemiología y Medicina Preventiva, Maricela García Arreola.

“Con el propósito de prevenir algún brote de enfermedades respiratorias y casos de influenza, la SSM ha reforzado las actividades del programa invernal 2017-2018, que contempla desde la semana 40 a la 20, principalmente en las escuelas y en los lugares más concurridos”, recalcó.

Por ello, se fortalecerá la vigilancia epidemiológica en las entradas de las escuelas de nivel básico y medio superior, la Terminal de Autobuses de Morelia y el Aeropuerto, donde se han instalado filtros sanitarios que constan de la aplicación de gel antibacterial y la distribución de cubre bocas.

Así mismo, se ha capacitado a docentes para identificar a las y los menores con padecimientos en las vías respiratorias, reforzando la promoción de la salud entre la población michoacana.

La SSM invita a las y los michoacanos a vacunarse contra la influenza, a lavarse las manos de manera constante, no exponerse a cambios bruscos de temperatura, no saludar de beso y mano, al estornudar deben cubrir la boca con el antebrazo, en caso de contagio usar cubre bocas, abrigarse y no permitir que las y los niños caminen descalzos.

Para disminuir el riesgo del contagio es importante estar al pendiente de la salud de la población infantil, adultos mayores y mujeres embarazadas que son los sectores de la población más vulnerables.

En caso de presentar algún signo de alarma como respiración agitada o dificultad para respirar, hundimiento en el pecho, decaimiento general, pérdida de las ganas de comer, fiebre durante más de tres días y ruidos en el pecho, acudir a su médico de inmediato y evitar automedicarse.

García Arreola explicó que cada año el virus de la influenza muta; por ello, la invitación para que las y los michoacanos acudan al centro de salud u hospital más cercano a vacunarse contra la influenza y así evitar enfermarse.