Morelia, Michoacán (Boletín).- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) mantiene un operativo de vigilancia para resguardar el orden durante la celebración del Viacrucis que se lleva a cabo este viernes en todo el territorio estatal.

Por instrucciones del secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, el despliegue de personal de la Policía Michoacán se realiza en las inmediaciones de templos, plazas municipales y demás sitios donde se lleva a cabo esta representación eucarística con motivo de Semana Santa.

También se ha reforzado la presencia policial en zonas turísticas, balnearios, plazas comerciales, parques, entre otros.

Patrullajes y recorridos pie a tierra se mantienen de manera permanente en carreteras para otorgar el apoyo necesario a los viajeros.

Elementos de Tránsito y Movilidad del Estado también han reforzado el operativo vial para evitar incidentes.

Con ello, la SSP también emite recomendaciones de viaje para que los visitantes y ciudadanos lleguen con seguridad a sus destinos, tales como respetar los límites de velocidad, no conducir en estado de ebriedad ni cansados.

También no rebasar en curva, no llevar niños en asientos delanteros, no utilizar el teléfono celular, revisión mecánica de los vehículos antes de salir a carretera y usar los sistemas de seguridad.

Al momento de salir de casa se recomienda cerrar bien puertas y ventanas de sus hogares, no anunciar que saldrá de viaje y encargar a un familiar o vecino su hogar; no dejar conectados aparatos electrónicos y cerrar llaves de gas y agua.

Asimismo pone a disposición el número de atención de emergencias 911 para brindar apoyo a toda la ciudadanía.

Con estas acciones, la SSP refrenda su compromiso de garantizar la seguridad de la población y turistas que arriban a tierras michoacanas.