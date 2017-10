Por: Sayra Casillas/ @SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego del atentado contra el presidente municipal de Coalcomán, José Misael González Fernández, la Secretaría de Seguridad Pública del estado y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incrementaron el número de elementos en aquella región del estado.



Lo anterior, con el propósito de realizar operativos de seguridad para el blindaje de los municipios de Coalcomán, Aquila, y, Tepalcatepec, informó el subsecretario de Seguridad Pública de la entidad, Carlos Gómez Arrieta.



En entrevista colectiva, el mando estatal puntualizó que han reforzado el esquema de trabajo en diez regiones, a las cuales se dotó de vehículos y más de un centenar de elementos para cada una.



“Cada región trae una coordinación y una estrategia paralela en todos los municipios… operativos y estrategias las tenemos, pero como ustedes saben, Michoacán en algunas regiones es complicado y tenemos que ir cambiando las estrategias, no siempre es la misma”, detalló.



Gómez Arrieta hizo hincapié en que el gobernador, Silvano Aureoles Conejo, preside las reuniones semanales con el grupo de coordinación y mandos de la SSP acuden a las reuniones locales y regionales para detectar problemas y deficiencias entre los mismos directivos.



“No podemos permitir que un director de un municipio no esté coordinado o no haga caso, no atienda, a la estrategia que tenemos en el estado”. advirtió.



A decir del dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña, se encuentra estable y fuera de peligro el alcalde de Coalcomán, emanado de esa fracción partidaria.



¿Como órgano político van a solicitar un esquema de seguridad para él, a partir del atentado que sufrió la semana pasada?, se le cuestionó.



“Sabíamos que él tenía su resguardo, una cuestión que se confió desafortunadamente, esperemos que las autoridades puedan esclarecer el tema lo más pronto posible”, contestó.



Ante la pregunta reiterada en cuanto a si tendrá que reforzar su protocolo de seguridad, respondió:”todos los alcaldes deben tener sus precauciones”.