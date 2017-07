Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que se emitiera la alerta nacional de decomiso de “medicamentos milagro” para la pérdida de peso, Michoacán se ha sumado a las acciones sin que hasta el momento se hayan detectado fármacos de este tipo en la entidad.

Así lo refirió en entrevista el titular de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres quien recordó que la Comisión Estatal de Prevención contra Riesgos Sanitarios (Coepris) se ha sumado a las acciones derivadas del fallecimiento de una joven de 24 años en Monterrey a causa de los efectos que le ocasionó un medicamento para la pérdida de peso.

El funcionario detalló que a raíz de la emisión de la alerta se intensificó la vigilancia en farmacia y hospitales para incautar esos medicamentos que no cumplan con lo establecido por la norma. Las acciones iniciaron hace dos días y hasta el momento no se han detectado ninguna irregularidad “pero no se descarta que haya comercio de esos productos en la entidad”, dijo.

Ibarra Torres agregó que estas revisiones, además de detectar los medicamentos que en este momento causan alerta a nivel nacional se verifica la operatividad de farmacias y hospitales para que operen conforme a la norma, y en caso de no hacerlo se sigue el protocolo que señala sanciones que son el aseguramiento de cualquier medicamento fuera de regla, marcar un periodo de ocho días para corregir la falta, cierre de comercio, sanciones económicas y pérdida de cédulas de operación.

El origen de la alerta

El pasado fin de semana se dio a conocer la muerte de Lucero, una joven regiomontana de 24 años de edad que perdió la vida a una semana de presentar complicaciones de Salud que la llevaron a un estado de coma derivado del consumo de un medicamento para bajar de peso.

Tras el hecho, la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (cofepris) emitió una alerta Nacional para detectar espacios de venta de “Avitia Cobax” y 10 medicamentos más de esa marca.

De acuerdo con la alerta emitida el 30 de junio, los productos “Avitia” se promocionan a través de Internet, en redes sociales, como tratamiento en la pérdida de peso, en la prevención y cura del cáncer, diabetes, Alzheimer, artritis e infertilidad masculina, entre otros.

Cofepris ha hecho un llamado Nacional a la población para evitar la compra y consumo de estos y para quienes ya lo consumieron han dispuesto una línea de atención llamando al 018000335050.

CA