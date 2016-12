Estados Unidos (Rasainforma.com/Redacción).- Shelby Donovan, una joven de Nueva Orleans, recibió un “peculiar” regalo de su madre, que la llevó a convertirse en noticia en varios medios estadounidenses.

Y es que la progenitora de la joven le regaló de Navidad un simple sujetador de tazas, sin embargo, en la fotografía de que difundió en Twitter, la mayoría de las personas creían o pensaba que se trataba de un juguete sexual.

Kerri Roberts le entregó el obsequio a su hija, quien al abrirlo no tuvo la reacción esperada, al verlo desde otro ángulo donde parecía un dildo y no un un sujetador de color rosa brillante, muy útil para sostener la taza de acero inoxidable de la chica.

Pero ella no fue la única sorprendida, ya que durante la apertura del regalo estaban varias decenas de miembros de su familia, que también llegaron a pensar de trataba de otra cosa y no de un sostenedor de tazas calientes.

MY MOM HANDED ME A GIFT SO I OPENED IT AND SCREAMED REALLY LOUD BECAUSE I THOUGHT SHE GOT ME A DILDO BUT ITS REALLY JUST A YETI CUP HOLDER pic.twitter.com/bLJnTxDf1B

— shoobert doobert (@robertsshelby57) 25 de diciembre de 2016