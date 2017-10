Por: Carolina Zambrano/@Caroz_ZaC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el fin de semana de arranque del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) se registró una ocupación hotelera de aproximadamente 90 por ciento, informó la titular de la Secretaría de Turismo Municipal, Thelma Aquique Arrieta.

“Había hoteles más pequeños que no se llenaban y tenían algunos cuartos disponibles. No tengo los datos precisos, pues me gusta esperarme a que sean los hoteleros quienes den la información oficial”.

En entrevista con medios de comunicación explicó que durante el fin de semana pasado se tuvo el registro de que aproximadamente 100 mil personas, entre locales y turistas, acudieron al Centro Histórico de la ciudad.

Destacó que este año se prevé superar por mucho la afluencia y la derrama económica respecto a 2016, que en octubre fue de 400 millones de pesos.

Respecto a la Séptima Edición de la Feria de la Catrina, que se realiza en Capula, señaló que en los 13 días de ésta se espera la visita de 65 mil personas, quienes dejarían una derrama económica de aproximadamente 30 millones de pesos,la cual irá directamente a los artesanos de la comunidad.

Apuntó que en los próximos días se prevé la llegada de más turistas con motivo del Día de Muertos.

