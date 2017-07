Por: Andrea Hernández/ @andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán registra dos nuevos casos de zika en mujeres de tierra caliente, según lo dio a conocer la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) al presentar el corte epidemiológico correspondiente a la semana 26.

En rueda de prensa el jefe del departamento de epidemiología, Fabio Silahua Silva detalló que los casos identificados en mujeres del municipio de Aguililla se suman al de otra fémina del municipio de Buena Vista que se encuentra en el primer trimestre de gestación a quien se le han realizado estudios para descartar secuelas en el producto.

Derivado de estos hallazgos el monitoreo en busca del mosco transmisor de las enfermedades zika, dengue y chikungunya se ha intensificado, más aún porque “sólo el 20 por ciento de la población que es picada por un mosco infectado desarrolla síntomas”.

Y es que detalló que dentro del patrón de comportamiento de las enfermedades se ha detectado que “las personas que se contagian y tienen bajas la defensas, ya sea por la edad, embarazo o por padecer alguna enfermedad crónica, desarrollan los síntomas peor resto de la población no”.

Silahua Silva informó además que no se han registrado nuevos casos de chikungunya

y se tienen contabilizados 96 pacientes con dengue, de los cuales tres son del tipo hemorrágico y seis más con signos de alarma. Indicó que los de zika (tres en total) son los de al cuidado por las secuelas que pueden desarrollar en mujeres embarazadas.

“El objetivo es identificar de manera oportuna al vector y eliminarlo por lo que les comento de que la mayoría de las personas no desarrollan síntomas y no quisiéramos que se contagie una mujer embarazada y no se le detecte. Además hay moscos que portan las tres enfermedades y pueden contagiarlas a una sola persona. Este año no ha habido casos pero hace dos años hubo varias enfermas de dengue y zika a la vez, primero desarrollan unos síntomas y después otros”, comentó el funcionario.

Malestares similares, enfermedades diferentes

Las enfermedades transmitidas por vector: dengue, zika y chikungunya desarrollan síntomas muy similares, por lo que la identificación de alguno de los tres virus en un paciente depende de una prueba de laboratorio. Algunos de los malestares son:

Dengue: dolor de cuerpo, malestar general, náusea y molestia en las articulaciones.

Zika: malestar general, dolor de cuerpo, salpullido, fiebre de más de 38 grados y conjuntivitis.

Chikungunya: malestar general, fiebre son y dolor en articulaciones que pueden desarrollar inmovilidad ligera.