Por: Cristian Ruiz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El autoexilio del activista social Eduardo Cajiga Gochicoa y el cómo cambió su vida a partir de esta decisión, es lo que la directora María José Glender plasmó en su documenta “Regreso al origen”, que compite en la sección de documental mexicano de la décimo quinta edición del Festival Internacional de cine de Morelia y forma parte de las óperas primas del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC).

En entrevista, Glender calificó el documental como un retrato a fondo de como Eduardo Cajiga decide apartarse de la sociedad al sentir que no encaja dentro de los canones sociales y decide refugiarse en una casa ubicada a las faldas del volcán de Popocatépetl.

“Su historia es bastante interesante, ya que en su juventud fue un activista social, participó en muchos sociales, incluso fundó el Partido Civilista Morelense y se involucró en la vida política, pero en esto se dio cuenta que ya no encajaba en la sociedad y salió en busca de regresar a sus orígenes”.

Más allá del aislamiento social, el protagonista guía al espectador sobre cómo es un día en su vida y que a pesar de estar alejado, tiene conocimiento del mundo exterior a través de una radio, donde escucha noticias.

“Este personaje es bastante curioso porque el hecho de estar alejado no quiere decir que no sepa del mundo ni lo que está pasando, él ve su condición desde un punto filosófico y eso es algo que quise compartir, porque no es un hermitaño común”.

El primer acercamiento que tuvo María José Glender tuvo con Eduardo fue a través de viajes que ella hizo hacía el cerro donde él vive, una vez que tuvieron un acercamiento, le propuso filmar su vida y accedió.

“La visión sobre su vida y su exilio es algo que le agradó en todo momento y aunque fueron casi cuatro años”.

La directora se mostró ansiosa por conocer las primeras reacciones del público que puedan ver este documental a partir del viernes dentro del FICM.

“Deseo conocer la reacción del público, hay muchos minitemas y metáforas que quiero que vean y dialoguen conmigo y me digan lo que piensan”, concluyó.

La premiere de “Regreso al origen” será este viernes a las 20:45 horas, en Cinépolis Centro, el sábado estará en el mismo cine a las 13:45 y a las 20:00 en Casa Natal de Morelos.

