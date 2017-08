Morelia, Michoacán (Boletín).- Gracias a la participación de la sociedad moreliana durante el Curso de Verano “Acuatízate” 2017, el Ayuntamiento capitalino que encabeza el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, realizó trabajos de reordenamiento en la alberca “Medallistas Paralímpicos” de la Unidad Deportiva Morelos-Indeco.

“Acuatízate” se llevó a cabo durante tres semanas en los complejos Bicentenario, Villa Magna y Morelos-Indeco, con la asistencia de alrededor de 400 infantes, recursos que serán invertidos por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), en la rehabilitación de diversos espacios.

A unos días de la conclusión del curso, el área de mantenimiento de espacios del IMCUFIDE, ejecutó trabajo de reordenamiento en el interior de la alberca “Medallistas Paralímpicos” de la Unidad Deportiva Morelos-Indeco, los cuales se desarrollaron durante el pasado fin de semana.

“Por instrucciones de nuestro Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, tenemos la encomienda de realizar diversos trabajos de mantenimiento y rehabilitación de espacios con los recursos que se generaron a través de los cursos de verano, en los cuales tuvimos una buena participación, y gracias a ello, es que ahora iniciamos con esta labor en una de nuestras mejores albercas”, expresó el responsable del deporte en la capital de la Cantera Rosa, Salvador Alegre Álvarez.

La rehabilitación consistió en: colocación de lámparas en baños, limpieza de rejillas del rebosadero, pintura en baños de hombres y mujeres, fijación de lava manos, además de la instalación de soportes para colgar maletas y ordenamiento en el acceso.

“Los cambios me parecieron muy bien y la verdad si han servido mucho, dado que ahora podemos practicar de mejor forma nuestra actividad, que en mi caso es por rehabilitación”, destacó la señora Carmen Abarca, usuaria del complejo.

“Yo practico la natación por salud, las instalaciones me parecen muy buenas, los cambios no los he visto a fondo, pero por lo que alcanzó a notar están bien”, expresó el señor José Luis Gutiérrez, de 64 años de edad.

En los próximos días, se comenzarán acciones en las acuáticas Morelos-Indeco, Bicentenario y Villa Magna, las cuales se desarrollarán en fines de semana, con el objetivo de no afectar las clases de los usuarios.