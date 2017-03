Morelia, Michoacán (Boletín).- Con una inversión de 529 mil pesos y por las gestiones realizadas por los miembros del Movimiento Antorchista de la colonia San Isidro Itzícuaro, ubicada en el poniente de la capital michoacana, se dio inicio la rehabilitación del colector de drenaje, la cual beneficiará a 51 familias morelianas.

Jorge Alejandre Sandoval, vocero del seccional Morelia poniente, comentó: “Estos son los resultados del trabajo de todos los habitantes de la colonia, el estar unidos, luchando por sus principales necesidades como nos ha enseñado el Movimiento Antorchista. Ésta es una de las colonias con más marginación del poniente de la ciudad, tiene más de 10 años que se fundó y no tenía ningún servicio, pero hace poco más de dos años se unieron a las filas de la organización y he aquí los frutos”.

“La agrupación ha planteado a lo largo de su trayectoria que el pueblo necesita estar organizado para poder salir adelante, el gobierno a últimas fechas, no hace nada por el pueblo, gobierna para los poderosos nada más, por eso debemos de seguir invitando más gente a que se unan a las filas de la organización para que en un futuro no muy lejano, el pueblo tome las riendas de este país y cambien las cosas; que haya empleo para todos con salarios justos, derecho a la educación y a la salud, que los impuestos sean recaudados de la forma correcta, que pague más el que más gana y no como se ha venido manejando, que la inversión de los impuestos se aplique en obras que beneficien al pueblo y no a unos cuantos, esto es lo que quiere la organización para el pueblo de México”, finalizó Alejandre Sandoval.