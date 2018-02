Por: Alina Espinoza

Inglaterra (Rasainforma.com).- La reina Isabel II acudió este martes por sorpresa en primera fila al desfile del diseñador británico, Richard Quinn, en la Semana de la Moda en Londres, es la primera vez que la monarca acude a un desfile.

La soberana británica se sentó junto a la directora de la edición estadounidense de la revista Vogue, Anna Wintour, y que charlaron durante el espectáculo.

The Queen watched Richard Quinn’s show from the front row @LondonFashionWk #LFW before presenting him with his award.

Each year a designer will be selected by the @BFC, in collaboration with the Royal Household, to be recognised. pic.twitter.com/wqQDOJAOt5

— The Royal Family (@RoyalFamily) 20 de febrero de 2018